مدبولى للوزراء: شكاوى من عدم تخفيض الموظفين بجهاتكم.. قللوا الأعداد

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم، إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فورًا، لاتخاذ الإجراء المناسب.