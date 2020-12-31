محافظ أسوان يُحذر المواطنين من ليلة رأس السنة

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة على كورنيش النيل القديم والجديد والفنادق والموتيلات والمطاعم والكافيهات، والتي تتيح الاختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين احتفالًا بليلة رأس السنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بحفلات الكريسماس ورأس السنة.وطالب المحافظ المواطنين والشباب، بضرورة الحفاظ على أنفسهم وتحقيق أعلى درجات الوقاية بتجنب هذه التجمعات التي يمكن أن تؤدي لزيادة معدلات الإصابة والوفاة، والمساهمة في انتشار الفيروس لأكبر عدد منهم، مشددًا على المسئولين بضرورة مراجعة الاشتراطات البيئية والصحية لقاعات الفنادق الثابته والعائمة والموتيلات والمطاعم والكافيهات على مستوى المحافظة.ولفت إلى أنه سيتم إصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم إلتزامها بتطبيق هذه الإشتراطات أو وجود أى تجمعات مخالفة لتعليمات رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستتابع أى تجاوزات فى هذا الاتجاه مع إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك.