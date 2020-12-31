الجزائرية تقضى بالسجن 12 سنة نافذة بحق ابنة بوتفليقة «المزعومة»

عاقبت محكمة استئناف جزائرية، اليوم الخميس، منتحلة شخصية ابنة الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة خلال فترة حكمه بالسجن 12 سنة نافذة بتهمة النصب.وغرمت محكمة الاستئناف بتيبازة (60 كم غرب العاصمة الجزائرية) المتهمة نشناش زوليخة المدعوة "مايا" ستة ملايين دينار جزائري، كما قضت بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية منها والمنقولة.وعاقبت المحكمة عددًا من الشخصيات في نظام بوتفليقة بذات القضية، حيث أدانت عبدالغني زعلان، وزير النقل السابق والمدير الأخير لحملة بوتفليقة، بالسجن 8 سنوات نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية.وقضت المحكمة على وزير العمل والتشغيل، السابق محمد ال غازي، في نفس القضية بالسجن 10 سنوات نافذة، ومليون دينار جزائري غرامة مالية، وعاقبت عبدالغني هامل، مدير الأمن العام في عقد المخلوع بالسجن 10 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية.وتعود أحداث القضية لفترة حكم المخلوع بوتفليقة، حيث كانت تدعي الشابة المدعو نشناش زوليخة أنها الابنة السرية لبوتفليقة، بغاية التقرب من الوزراء في القطاعات الاقتصادية، لتمكين رجال الأعمال من مشاريع مقابل رشاوى وهدايا كانت تتقاسمها مع شركائها.