«مدبولى»: الغرامة والتعامل بحسم مع محاولة إقامة احتفالات رأس السنة

عُقد اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس.وخلال الاجتماع تطرق رئيس الوزراء إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، مشددًا على أنه لا تهاون مع أى جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قرارًا صادرًا من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.كما شدد مدبولي على التعامل الفوري والحاسم مع أى محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.