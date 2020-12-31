المجمعات تستعد غدًا لصرف السلع التموينية لشهر يناير المقبل

تستعد غدا شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة من خلال الهايبرات والدلتا ماركت بصرف السلع التموينية لشهر يناير المقبل بجانب صرف فارق نقاط الخبز والسلع الحرة للمواطنين غير المستفيدين من منظومة الدعم.وأكد مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ«الدستور» إنه يتم توفير أرصدة احتياطية من السلع تكفي الاحتياجات لمدة لا تقل عن 6 أشهر مقبلة في مخازن الشركات، مشيرا إلى أنه يتم صرف سلع تموينية بمبيعات شهريا نحو 3 مليارات شهريًا وفارق نقاط خبز لا تتجاوز نصف مليار جنيه كسلع بديلة للخبز، مشيرًا إلى أن إجمالي محلات بدالي التموين تصل نحو 30 ألف بقال بجانب 6200 فرعا لمشروع جمعيتي منتشرة على مستوى المحافظات.