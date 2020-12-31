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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

خطة لحماية الطور ووادى أسلا من السيول

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:06 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع التوسع الأفقى، تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول، حسب الخطة القومية، وتجنبًا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالرى لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.

وبدأت الإدارة العامة للمياه الجوفية فى جنوب سيناء، تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء عدد من البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه، ومنها تنفيذ خطة حماية مدينة الطور والمناطق المحيطة بها، وتتضمن إنشاء بحيرة، وحاجز وادي "أسلا"، حيث تم اليوم الخميس، بدء أعمال مباني الدبش للحاجز، وكذلك أعمال استكمال حفر البحيرة، حيث تبلغ كميات الحفر المتوقعة للبحيرة ما يقرب من ٣ ملايين متر مكعب، ويتم الانتهاء منها منتصف يونيو القادم.

وأكدت الإدارة العامة للمياه الجوفية فى جنوب سيناء، أنه تتم المتابعة المستمرة على كل الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.

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