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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

براءة رئيس جامعة سوهاج فى قضية «الأفدنة السبعة»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:07 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال - مصطفى علم الدين
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قضت محكمة جنح مستأنف سوهاج، اليوم الخميس، بإلغاء الحكم في الدعوى المرفوعة أمام محكمة أول درجة، وبراءة الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، من الحكم الصادر ضده والخاص بموضوع الأفدنة السبعة المخصصة، لإقامة مبنى الإسكان الطلابي.

وأشاد الدكتور أحمد عزيز، بنزاهة القضاء المصرى، وتقدم بالشكر والعرفان لهيئة الدفاع عن القضية والتي شملت كلًا من أحمد حلمي الشريف وحمزة السيد حمزة ورضا عساف.

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