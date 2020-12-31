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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت يبعث رسالة إلى رئيس الإمارات قبل انعقاد القمة الخليجية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:50 م
نواف الأحمد
نواف الأحمد
نيفين أشرف
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تسلم الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئیس دولة الإمارات رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، موجهة إلى الشیخ خلیفة بن زاید بن سلطان آل نھیان، رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وسلَّم الرسالة مبعوث أمیر الكويت وزیر الخارجیة الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والتي تضمنت العلاقات الثنائیة بين البلدین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

وتأتي رسالة أمير الكويت إلى رئيس دولة الإمارات، بعد يوم واحد، من رسالة مماثلة بعثها الشيخ نواف الأحمد، إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي وقت سابق، قام وزير الخارجية الكويتي، ظهر أمس، بتسلیم رسالة خطیة من أمير الكويت إلى نظيره البحريني تضمنت العلاقات الثنائیة بين البلدين، وذلك خلال لقاؤه الأمیر سلمان بن حمد آل خلیفة ولي العھد رئیس وزراء مملكة البحرین.

كما تأتي رسائل أمير الكويت إلى قادة دول الخليج، قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية المزمع عقدها بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير المقبل.

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