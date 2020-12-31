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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تلزم الجميع بالتواجد بالمنازل خلال الاحتفال بالعام الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:01 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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قالت حكومة المملكة المتحدة، إنه يجب على الجميع البقاء في المنزل عند الاحتفال بالعام الجديد، ليل الخميس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الوزراء قالوا خلال إطلاق حملة دعائية تحذر من الارتفاع السريع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية: إنه يجب على الجميع أن يتصرفوا كما لو كانوا مصابين بكوفيد-19، لتجنب انتشار الفيروس.

وأفادت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان بأن هذا الاشعار يعد شاملًا وينطبق على الجميع بغض النظر عن أي من مستويات القيود المرتبطة بالوباء المفروضة فى إنجلترا تمس منطقتهم.

وقال وزير الصحة مات هانكوك: "فى ظل الضغط الذي تتعرض له هيئة الخدمات الصحية الوطنية لدينا، يجب علينا جميعًا تحمل المسئولية الشخصية ليلة رأس السنة الجديدة والبقاء فئ المنزل، أعرف كم ضحينا جميعًا هذا العام ولا يمكن أن تفتر عزيمتنا".

وتتزامن هذه التعليمات مع القواعد الجديدة التي تضع 78% من سكان البلاد تحت أشد القيود الوبائية صرامة من المستوى 4، حيث تم حظر تقريبًا جميع الاختلاط الأسري وإغلاق المتاجر غير الضرورية.

وبينما يقول الوزراء إن طرح اللقاحات سوف يسمح للبلاد بالعودة إلى طبيعتها بحلول ربيع عام 2021، فقد حذروا أيضًا من أن الأسابيع المقبلة قد تكون الأصعب حتى الآن.

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