الأجهزة التنفيذية بالشرقية تفض 4 أفراح وتغلق ورشتين مخالفين

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على المقاهي، والكافتريات، وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء، والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق وأسفرت الحملة عن فض فرح وتشميع قاعة بطريق الزقازيق- منيا القمح، كما أغلقت رئاسة المركز وتشميع 2 ورشة حرفية بكفر الزقازيق البحري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق من فض 3 أفراح شعبية بنطاق الحى بمنطقة الصيادين، ويوسف بك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.