رخصة وسور شبكي.. إلى أين وصلت مصر في محطة الضبعة النووية؟

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع إنشاء المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء بمدينة "الضبعة" يشهد مراحل أعمال تنفيذ البنية التحتية للمشروع ومرافق الخدمات المحيطة، منها العمل على استكمال الميناء البحري الخاص بالمحطة النووية خلال 2020.وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقرير حول أبرز ما تم تنفيذه في القطاع خلال عام 2020، أنه تم الانتهاء خلال العام 2020 من السور الشبكي الداخلي حول موقع مباني مشروع المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء بمدينة الضبعة، موضحة أنه تم أيضَا الانتهاء من توصيل المرافق الحيوية بالمجاورة السكنية للعاملين والخبراء.وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جاري حاليا يتم استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على إذن الإنشاء خلال العام 2021.