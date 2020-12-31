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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

التقرير الطبي لجدة طفلتي بدر: جرح بالفخذ وكدمات (مستند)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:46 م
اختطاف طفلة
اختطاف طفلة
داليا عبد الباسط
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حصلت "الدستور" على التقرير الطبي الخاص بالسيدة "س.ر" جده الطفلتين حبيبة وآلاء، المختطفتين من أمام النادى الاجتماعي ببدر تحت تهديد السلاح الأبيض ببدر.

وكشف التقرير الطبي بإصابة الجده بجرح قطعي طوله 2 سم، بالفخذ الأيسر مع وجود كدمات بالصدر من الجهه اليمنى أعلى الثدى الأيمن ولا توجد أي إصابات ظاهرية أخرى.

و تكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بحثها عن عدد من البلطجية، اختطفوا طفلتين داخل "توكتوك" تحت تهديد السلاح الأبيض بعد تنفيذ حكم الرؤية بنادى بدر الاجتماعي، مما أسفر عن إصابة جدتهم بجرح قطعي.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة تفيد باختطاف طفلتيها، تحت تهديد السلاح الأبيض بعد تنفيذ حكم الرؤية بنادى بدر الاجتماعي، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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