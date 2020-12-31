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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حظر تجول ليلي في نيودلهي ومدن أخرى في الهند بمناسبة رأس السنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:45 م
حظر تجول ليلي في
حظر تجول ليلي في نيودلهي
وكالات
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أمرت سلطات نيودلهي وكبرى المدن الأخرى في أنحاء الهند الخميس بفرض حظر تجول قبيل ليلة رأس السنة، في إطار جهودها للحد من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسيستمر الإغلاق في العاصمة ليومين اعتبارا من الساعة 11،00 مساء وحتى السادسة صباحا، علما بأن التجمعات ممنوعة لأكثر من 5 أشخاص حتى قبل فرض الإغلاق، حسبما أعلنت السلطات.

في العادة يتدفق عشرات الاف الأشخاص على وسط نيودلهي لاستقبال العام الجديد.

لكن في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لتتبع آلاف الأشخاص الذين عادوا مؤخرا من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من الفيروس، فإن المدينة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة انضمت إلى عدد متزايد من الولايات الهندية التي فرضت قيودا صارمة على التجمعات بمناسبة رأس السنة.

والعاصمة المالية بومباي ومدن كبرى أخرى في ولاية مهارشترا، فرضت تدابير إغلاق ليلي تستمر حتى الخامس من يناير.

أما راجستان وأوتارخند، اللتان عادة ما تجتذبان أعدادا كبيرة من السياح الأجانب لتمضية عطلة نهاية العام، وتاميل نادو وغوجارات وكارناتاكا، فقد أمرت جميعها بفرض حظر تجول في رأس السنة.

سجلت الهند رسميا أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي ثاني أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة.

لكن مع 150 ألف وفاة بين السكان البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة، فإن نسبة الوفيات تعد من الأدنى في العالم فيما أعداد الإصابات تباطأت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
لكن ظهور سلالة جديدة من الفيروس يقلق السلطات.

ورصدت 25 إصابة على الأقل بالسلالة الجديدة، القادرة على الانتشار بشكل أسرع وفق خبراء، لدى أشخاص عادوا من بريطانيا.

وأطلقت عملية كبيرة لتتبع آلاف الأشخاص الذين وصلوا من بريطانيا قبل تعليق الرحلات في 23 ديسمبر.

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