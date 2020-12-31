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ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:45 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تعقد جامعة أسيوط، مجموعة من ورش العمل، للتعريف بفرص العمل والاستثمار في قطاع السياحة البحرية، خاصةً في مجال سياحة اليخوت، وإدارة مراسي اليخوت، وذلك بالشراكة مع أكاديمية التدريب البحري الأمريكي American Maritime Training Academy ومشروع TICO إلى جانب وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة.

واجتمعت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلٍ من قبطان بحري ياسر المسلمي مدير أكاديمية التدريب البحري الأمريكي American Maritime Training Academy، إلى جانب الدكتور أحمد عبد المالك، مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة، والدكتور عاطف النقيب مدير التدريب بالوحدة.

وأشادت بفكرة ورش العمل التي تساهم في تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، كما تجعل من جامعة أسيوط أولى الجامعات التي تتبنى فكرة تنشيط السياحة وتعمل جاهدةً على تحقيقها على أرض الواقع، ودعت إلى جعل التدريب في ورش العمل ممتع ومشوق للطلاب، كما دعت إلى تشجيع طلاب كلية الهندسة على التعامل مع السفن واليخوت وإنشاء برنامج خاص بهندسة اليخوت لأول مرة في جامعة مصرية وهو ما يفتح لشباب الجامعة فرص عمل في مجالات النقل والموانئ والسياحة على حدٍ سواء.

ومن المقرر أن تبدأ ورش العمل، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لضمان مشاركة فعالة من الطلاب وستكون أولاها بعنوان "الاقتصاد الأزرق التحديات والفرص""Blue Economy Challenges and Opportunities.

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