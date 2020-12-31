«تسويق الأسماك»: 8 سيارات متنقلة للمناطق الأكثر احتياجًا بتخفيضات 30%

أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفع بـ8 سيارات متحركة يوميًا عبارة عن منافذ متنقلة لبيع الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات بنسبة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا كأولوية والمدن العمرانية الجديدة، وفي الميادين والشوارع الرئيسية والمناطق الشعبية وفي محافظات الوجه البحري.وأوضح المحاسب رأفت ربيع، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الشركة تضخ ما بين 160 و170 طنًا من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في الفروع الثابتة البالغة نحو 27 فرعًا والمنافذ المتحركة البالغة 8 سيارات متحركة.وفي السياق ذاته، قال محمد عبدالراضي، أمين عهدة بأحد المنافذ المتحركة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، إنه يتم ضخ نصف طن إلى طن أسماك طازجة ومجمدة في السيارة المتحركة حسب المناطق ونسب الإقبال وحجم المبيعات، لافتًا إلى أن ذروة الموسم الشتوي ترتفع تدريجيًا مع معدلات الاستهلاك والسحب بجميع أنواعها لتصل بنسب 80% إلى 100%.وأشار إلى أنه يتم طرح البلطي الغليون بسعر يتراوح ما بين 23 إلى 25 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا، والمكرونة البلدي السويسي بسعر 45 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، والجمبري بسعر 140 جنيهًا، والفيليه بسعر 35 جنيها، والسردين 15 جنيهًا، وطبق شوربة السيفود 25 جنيهًا، والمكاريل الأصلى 33 جنيهًا، اليابانى 25 جنيهًا، والمكرونة الهولندي 35 جنيهًا، البورى بسعر 50 جنيهًا.