«الحشيش» يقود شخصًا للسجن المشدد 15 سنة فى القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الحشيش المخدر، وبراءة شقيقه.صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط الشاذلي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، وخالد عبدالغفار النجار.كشف أمر الإحالة قيام المتهمين«ي.م.س»، وشقيقه «إ»، 17 سنة، بحيازة جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.وأشارت تحريات ضابط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، إلى أنه تم ضبط المتهم بحيازة قطع لجوهر الحشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على هاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزى إحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين لتسهيل اتصالهما بعملائهما.