آخرهم المخرج كريم العدل..كورونا يصيب «العدلية»

أعلن عدد من افراد عائلة العدل، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وذلك خلال الأسبوع الجاري الذي تختتم أيامه مساء اليوم الخميس، وسط حالة قلق شديدة داخل الأسرة الفنية الكبيرة.وأعلن مؤخرًا المخرج كريم العدل عن انضمامه لقائمة المصابين، وكتب من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا " أنا وزوجتي ميرا دياب، حصلنا على اختبار إيجابي لـ كوفيد-19"، واستكمل قائلًا: "يرجى إجراء اختبار لمن تعامل معي أو مع زوجتي خلال الفترة الماضية".وكان المنتج جمال العدل قد أعلن إصابته بفيرس كورونا المستجد، وذلك بعد شعوره بظهور الأعراض عليه، وبإجراء المسحة ظهرت إيجابية ويعزل نفسه حاليًا لحين تماثله للشفاء من هذا الفيروس.