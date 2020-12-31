مدبولي: توجيه رئاسي بالاعتماد على المُكوّن المحلي في تنفيذ «حياة كريمة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ذلك المشروع الحيوي المهم، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الإعتماد على منظومة الشراء المركزي.وأشار مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم البدأ في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد منها 18 مليون مصري.