4515 إصابة بكورونا في اليابان

أعلن مسئولو الصحة في اليابان، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 آلاف و515 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال المسئولون- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إنه تم تسجيل خلال ذات الفترة 36 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، من بينهم 6 حالات وفاة في محافظة هيروشيما، وخمس حالات في محافظة هوكايدو، وخمس آخرين في العاصمة طوكيو.كما أوضح المسئولون أن 681 حالة حرجة احتجزت اليوم في المستشفيات ما بين وحدات الرعاية المركزة أو موضوعة على أجهزة التنفس الاصطناعي.وأشارت الشبكة إلى أنه وصل إجمالي أعداد الإصابة بـ(كوفيد-19) في البلاد إلى 236 ألفًا و459 حالة إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة المتأثرة بالفيروس إلى 3 آلاف و479 حالة.