الموت يفجع صلاح عبدالله

أعلن الفنان صلاح عبدالله وفاة شقيقه الأصغر سمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكتب الفنان صلاح عبدالله: "الحمد لله، شقيقي الأصغر في رعاية الله، ارتحت يا سمير، والله ارتحت يا بني، أسألكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب سميرعبدالله".وحرص عدد كبير من الفنانين ومتابعي الفنان صلاح عبدالله على تقديم واجب العزاء له من خلال التعليقات.