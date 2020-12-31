أشهر 10عارضات أزياء محجبات فى السنوات الأخيرة





ونستعرض أبرز 10 محجبات في مجال عروض الأزياء.



- حليمة آدن:

نشأت في مخيمات بكينيا، أصبحت أول عارضة تظهر على منصات العروض العالمية، بعد أن تألقت في موسم خريف 2017، وعادت الظهور مجددًا في عروض بارزة وتصدرت أغلفة المجلات.



- أمينة آدن:

عارضة وقعت عقدا مع وكالة عرض أزياء دنماركية "يونيك موديلز"، شاركت بظهورها الأول على منصات العروض لدى دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "ماكس مارا" في أسبوع الموضة بميلانو.



- ماريا إدريسي:

ظهرت في خريف 2015 بعد أن أصبحت أول عارضة أزياء محجبة لإعلانات دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "إتش آند إم"، وانطلقت لتكون واحدة من الأسماء المؤثرة في هذا المجال، وألقت العديد من الخطابات في ملتقيات، كما تساهم في كسر الصورة النمطية عن الفتيات المحجبات في العالم.



- نورا عافية:

حققت شهرتها كمدونة للجمال على يوتيوب، قبل أن تختارها علامة التجميل الأمريكية "كوڤر جيرل" كسفيرة ضمن حملة LashEquality التي جمعت سفيرات من خلفيّات عرقيّة متنوعة وأطلقت في نوفمبر عام 2016، فكانت أول سيدة محجبة تظهر في إعلانات مستحضرات للتجميل في الولايات المتحدة الامريكية.



- خديجة دياوارا:

اقتحمت عروض الأزياء عام 2018، ظهرت في عرض مجموعة "أديداس"، بالإضافة إلى علامة "كرومات، ماكي أوه" خلال أسبوع الموضة بنيويورك، لتنضم إلى قائمة عارضات الأزياء المحجبات العالميات.



- شهيرة يوسف

وقعت عقد مع وكالة عروض الازياء "ستورم مانجمنت" وأصبحت أول عارضة أزياء محجبة لوكالة عروض الأزياء هذه.



- إكرام عبدي عمر:

انطلقت على منصات عروض الازياء عام 2018 بعد أن وقعت عقدها مع وكالة بوكينجز موديلز، حيث تألقت في عرض دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "مولي جودارد" خلال أسبوع الموضة في لندن وعملت في السابق مع علامة عباية، وعدد من جلسات التصوير الخاصة بأزياء الحجاب.



- ربا زايد:

اختيرت هذه العارضة لتكون سفيرة مجموعة العبايات من دار الازياء والعلامة التجارية العالمية دولتشي آند غابانا في شهر رمضان 2017، ونشرت صفحة العلامة الإيطالية على انستجرام صورها متألقة في جلسة تصوير أقيمت في مراكش.



- أمينة خان:

اختيرت من قبل علامة التجميل العالمية "لوريال باريس" للانضمام إلى مجموعة من الرجال والنساء من مختلف الأعراق المشاركين في حملتها الدعائية الجديدة لمنتجاتها إلڤيڤ، وبذلك كانت أول عارضة محجبة تظهر في إعلانات هذه العلامة ولكن سرعان ما ألغيت مشاركتها في هذه الحملة بعد أن برزت تغريدات قديمة تنتقد فيها سياسة إسرائيل.



- لينا الغوطي:

تميزت في دبي بإطلالة عصرية، أكسبتها شهرة واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي، تصدرت صور مجموعة دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "دكني" لشهر رمضان عام 2020 وتألقت في عدد من الصور الخاصة بأزياء الحجاب. ظهرت عدد من عارضات الأزياء المحجبات على مدرجات العروض الفترة الأخيرة، خاصة بعد تقديم كل دور مجموعات خاصة بالمحجبات في السنوات الأخيرة.ونستعرض أبرز 10 محجبات في مجال عروض الأزياء.نشأت في مخيمات بكينيا، أصبحت أول عارضة تظهر على منصات العروض العالمية، بعد أن تألقت في موسم خريف 2017، وعادت الظهور مجددًا في عروض بارزة وتصدرت أغلفة المجلات.عارضة وقعت عقدا مع وكالة عرض أزياء دنماركية "يونيك موديلز"، شاركت بظهورها الأول على منصات العروض لدى دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "ماكس مارا" في أسبوع الموضة بميلانو.ظهرت في خريف 2015 بعد أن أصبحت أول عارضة أزياء محجبة لإعلانات دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "إتش آند إم"، وانطلقت لتكون واحدة من الأسماء المؤثرة في هذا المجال، وألقت العديد من الخطابات في ملتقيات، كما تساهم في كسر الصورة النمطية عن الفتيات المحجبات في العالم.حققت شهرتها كمدونة للجمال على يوتيوب، قبل أن تختارها علامة التجميل الأمريكية "كوڤر جيرل" كسفيرة ضمن حملة LashEquality التي جمعت سفيرات من خلفيّات عرقيّة متنوعة وأطلقت في نوفمبر عام 2016، فكانت أول سيدة محجبة تظهر في إعلانات مستحضرات للتجميل في الولايات المتحدة الامريكية.اقتحمت عروض الأزياء عام 2018، ظهرت في عرض مجموعة "أديداس"، بالإضافة إلى علامة "كرومات، ماكي أوه" خلال أسبوع الموضة بنيويورك، لتنضم إلى قائمة عارضات الأزياء المحجبات العالميات.وقعت عقد مع وكالة عروض الازياء "ستورم مانجمنت" وأصبحت أول عارضة أزياء محجبة لوكالة عروض الأزياء هذه.انطلقت على منصات عروض الازياء عام 2018 بعد أن وقعت عقدها مع وكالة بوكينجز موديلز، حيث تألقت في عرض دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "مولي جودارد" خلال أسبوع الموضة في لندن وعملت في السابق مع علامة عباية، وعدد من جلسات التصوير الخاصة بأزياء الحجاب.اختيرت هذه العارضة لتكون سفيرة مجموعة العبايات من دار الازياء والعلامة التجارية العالمية دولتشي آند غابانا في شهر رمضان 2017، ونشرت صفحة العلامة الإيطالية على انستجرام صورها متألقة في جلسة تصوير أقيمت في مراكش.اختيرت من قبل علامة التجميل العالمية "لوريال باريس" للانضمام إلى مجموعة من الرجال والنساء من مختلف الأعراق المشاركين في حملتها الدعائية الجديدة لمنتجاتها إلڤيڤ، وبذلك كانت أول عارضة محجبة تظهر في إعلانات هذه العلامة ولكن سرعان ما ألغيت مشاركتها في هذه الحملة بعد أن برزت تغريدات قديمة تنتقد فيها سياسة إسرائيل.تميزت في دبي بإطلالة عصرية، أكسبتها شهرة واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي، تصدرت صور مجموعة دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "دكني" لشهر رمضان عام 2020 وتألقت في عدد من الصور الخاصة بأزياء الحجاب.

حليمة آدن

حليمة آدن:

نشأت في مخيمات بكينيا، أصبحت أول عارضة تظهر على منصات العروض العالمية، بعد أن تألقت في موسم خريف 2017، وعادت الظهور مجددًا في عروض بارزة وتصدرت أغلفة المجلات.





أمينة آدن

- أمينة آدن:

عارضة وقعت عقدا مع وكالة عرض أزياء دنماركية "يونيك موديلز"، شاركت بظهورها الأول على منصات العروض لدى دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "ماكس مارا" في أسبوع الموضة بميلانو.





ماريا إدريسي

- ماريا إدريسي:

ظهرت في خريف 2015 بعد أن أصبحت أول عارضة أزياء محجبة لإعلانات دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "إتش آند إم"، وانطلقت لتكون واحدة من الأسماء المؤثرة في هذا المجال، وألقت العديد من الخطابات في ملتقيات، كما تساهم في كسر الصورة النمطية عن الفتيات المحجبات في العالم.



نورا عافية

- نورا عافية:

حققت شهرتها كمدونة للجمال على يوتيوب، قبل أن تختارها علامة التجميل الأمريكية "كوڤر جيرل" كسفيرة ضمن حملة LashEquality التي جمعت سفيرات من خلفيّات عرقيّة متنوعة وأطلقت في نوفمبر عام 2016، فكانت أول سيدة محجبة تظهر في إعلانات مستحضرات للتجميل في الولايات المتحدة الامريكية.





خديجة دياوارا

- خديجة دياوارا:

اقتحمت عروض الأزياء عام 2018، ظهرت في عرض مجموعة "أديداس"، بالإضافة إلى علامة "كرومات، ماكي أوه" خلال أسبوع الموضة بنيويورك، لتنضم إلى قائمة عارضات الأزياء المحجبات العالميات.



شهيرة يوسف

- شهيرة يوسف

وقعت عقد مع وكالة عروض الازياء "ستورم مانجمنت" وأصبحت أول عارضة أزياء محجبة لوكالة عروض الأزياء هذه.



إكرام عبدي

- إكرام عبدي عمر:

انطلقت على منصات عروض الازياء عام 2018 بعد أن وقعت عقدها مع وكالة بوكينجز موديلز، حيث تألقت في عرض دار الازياء والعلامة التجارية العالمية "مولي جودارد" خلال أسبوع الموضة في لندن وعملت في السابق مع علامة عباية، وعدد من جلسات التصوير الخاصة بأزياء الحجاب.



ربا زايد

- ربا زايد:

اختيرت هذه العارضة لتكون سفيرة مجموعة العبايات من دار الازياء والعلامة التجارية العالمية دولتشي آند غابانا في شهر رمضان 2017، ونشرت صفحة العلامة الإيطالية على انستجرام صورها متألقة في جلسة تصوير أقيمت في مراكش.



أمينة خان

- أمينة خان:

اختيرت من قبل علامة التجميل العالمية "لوريال باريس" للانضمام إلى مجموعة من الرجال والنساء من مختلف الأعراق المشاركين في حملتها الدعائية الجديدة لمنتجاتها إلڤيڤ، وبذلك كانت أول عارضة محجبة تظهر في إعلانات هذه العلامة ولكن سرعان ما ألغيت مشاركتها في هذه الحملة بعد أن برزت تغريدات قديمة تنتقد فيها سياسة إسرائيل.



لينا الغوطي