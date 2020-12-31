1268 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا بفلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزيرة في بيان صحفي: إن قطاع غزة سجل 708 إصابات جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة.وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 118 "منهم 28 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي".وتشهد الضفة الغربية إغلاقًا كليا لبعض محافظاتها، فيما تشهد محافظات أخرى إغلاقًا جزئيًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.