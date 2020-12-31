ضبط لص المنازل في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، من ضبط عامل أثناء محاولته سرقة منزل، بنجع بئر عنبر، بالعكرمي التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا، عقب تلقي بلاغات من الأهالي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط بورود بلاغ من عمدة نجع عنبر، يفيد بضبط لص، وبحوزته دراجة بخارية، ومقص، وأدوات أخرى، أثناء محاولته لسرقة منزل في العكرمي، التابعة لدائرة المركز.وأوضحت التحريات أن المتهم حاول سرقة منزل بالقفز على أحد جدرانه، بعد إزالة جزء من الطوب الأبيض، ليساعده على الدخول، وتمكن الأهالي الذين تعرضوا لحالات عدة من سرقة أسطوانات البوتاجاز والمواتير الفترة الماضية، من ضبطه وتسليمه للأجهزة الأمنية.