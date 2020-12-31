«قهوة بشطة ومقالب»..كيف احتفل فنانو الزمن برأس السنة؟
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:29 م
إيمان ماهرطباعة
ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعام2021، ومع انتشار فيروس كورونا تم منع الاحتفالات، لكن قديما كانت لها طعم آخر مليء بالمرح والكوميديا،ونستعرض جانبا من احتفالات نجوم الزمن الجميل:
«نعيمة عاكف»
قدمت فنجان قهوة بالشطة لعبد السلام النابلسي، وما أدهشها أنه لم يعبأ و(شرب المقلب).
«وداد حمدي»
أعدت الفنانة مقلبا تنكريا بإحدى ملايات اللف وهى تنفخ البلالاين أمام الحاضرين، وتنكرت أيضًا الفنانة صباح بملابس بابا نويل، وليكتشف الحضور شخصيتها عندما سقطت لحية بابا نويل.
«محمد فوزي»
ظهرت صورة للفنان محمد فوزي، الفنانة كوكا، الفنانة مديحة يسري وهدى سلطان بليلة رأس السنة، ظهرن بأجواء احتفالية مرتديات قبعات وممسكات بـ"زمامير".
«فريد الاطرش»
في صورة نادرة ظهر الفنان فريد الأطرش وهو يضع قبعة على رأس الفنانة مديحة يسري.
«نعيمة عاكف»
قدمت فنجان قهوة بالشطة لعبد السلام النابلسي، وما أدهشها أنه لم يعبأ و(شرب المقلب).
«وداد حمدي»
أعدت الفنانة مقلبا تنكريا بإحدى ملايات اللف وهى تنفخ البلالاين أمام الحاضرين، وتنكرت أيضًا الفنانة صباح بملابس بابا نويل، وليكتشف الحضور شخصيتها عندما سقطت لحية بابا نويل.
«محمد فوزي»
ظهرت صورة للفنان محمد فوزي، الفنانة كوكا، الفنانة مديحة يسري وهدى سلطان بليلة رأس السنة، ظهرن بأجواء احتفالية مرتديات قبعات وممسكات بـ"زمامير".
«فريد الاطرش»
في صورة نادرة ظهر الفنان فريد الأطرش وهو يضع قبعة على رأس الفنانة مديحة يسري.