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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل الحلقة الـ30 من مسلسل «ضربة معلم»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:44 م
مسلسل ضربة معلم
مسلسل ضربة معلم
محمد مجدي
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بعد عرض مسلسل ضربة معلم 30 اقترب المسلسل للفنان محمد رجب من وضع أخر تفاصيل قصته، من العمل الدرامي الذي يتناول قصص من الواقع الاجتماعي الذي نعيش فيه هذه الفترة.

ومع عرض العمل عبر شاشة قناة CBC يحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعه للغاية، خاصة مع ردود الافعال الكبيرة التي يحققها المسلسل من الحلقة إلى الاخرى، خاصة وأن العمل أصبح ترند طوال أيام عرضه على السوشيال ميديا.

موعد عرض مسلسل ضربة معلم

ويعرض المسلسل عبر قناة cbc يوميا في تمام الثامنة مساء ويعاد مرتين يوميا ويعرض عبر قناة cbc drama في تمام الحادية عشرة مساء ويعاد مرتين في اليوم التالي ايضا لتصل مرات إذاعة المسلسل إلى 6 مرات.

أحداث مسلسل ضربة معلم 30

وأحتوت الحلقة الثلاثون من المسلسل العديد من الاحداث الساخنه التي أشعلت وتيرة الاحداث، بدخول رجب وهو الشخصية الرئيسية في العمل في العديد من المشكلات التي يحاول حلها تباعًا، وسط الكثير من الضغوط التي من حوله في إطار من التشويق والساسبنس.

ويجسد بطل العمل محمد رجب شخصية شاب فقير يعمل "فواعلي"، يعتمد في الأساس على اليومية داخل حارة شعبية، إلاّ أنه يتحول لشخص ناجح من خلال الأعمال التي رزق بها من الحلال دون أن يتسخ بفعل الأعمال غير القانونية.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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