«الري» تطالب الشركات المنفذة بإنهاء مشروع تأهيل الترع في موعده

إاتمع المهندس شحتة إبراهيم عبدالفتاح، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، مع المهندس فتحي رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، ورؤساء الاإدارات المركزية ومديري عموم الإدارات العامة بالقطاع، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمناقشة أعمال القطاع بشكل عام وتقدم عمليات التأهيل المسندة للقطاع وكذلك مناقشة خطة القطاع لتنفيذ عمليات التأهيل خلال الفترة القادمة.كما استعرض الاجتماع، الخميس، بحث موقف المشروعات المتعثرة والعمليات المتأخرة بالقطاع ووضع آليات إنهائها، وكذلك سبل رفع المعدلات لإنجاز المهام والتكليفات الموكلة، خاصة المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، مع التأكيد على متابعة الأعمال أولا بأول لإنجاز المهام المطلوبة.وأكد المهندس شحةه إبراهيم عبد الفتاح، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أهمية المشروع في ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.