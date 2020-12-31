الأرصاد: طقس الجمعة معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد، مع رياح معتدلة.ومن المتوقع أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية.ويشهد الغد تشكل شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.57 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 11الإسكندرية 20 12وادي النطرون 20 12طنطا 20 11شبين الكوم 20 11دمنهور 21 12بلطيم 21 13مطروح 19 10السلوم 19 09سيوة 19 06بورسعيد 20 13دمياط 21 13الزقازيق 21 11المنصورة 21 11الإسماعيلية 22 12السويس 22 12العريش 20 11رفح 20 11رأس سدر 22 11نخل 20 02نويبع 23 16طابا 22 14كاترين 16 03الطور 23 12شرم الشيخ 24 15الغردقة 25 14مرسى علم 24 15الفيوم 21 08بنى سويف 21 10المنيا 22 10أسيوط 22 10سوهاج 23 09قنا 23 11الأقصر 24 11أسوان 25 11إدفو 25 11أبوسمبل 26 12الوادى الجديد 25 07شلاتين 26 16أبو رماد 25 17حلايب 24 18رأس حدربة 24 18