إشناء وتطوير 157 مدرسة بالشرقية خلال 2020

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد وتوجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بكامل طاقتها لمواجهة فيروس كوورنا المستجد، إلا أن عام 2020 شهد إنشاء العديد من المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للقضاء على نظام الفترتين واستيعاب عدد أكبر من الطلاب لتقليل كثافة الفصول بشكل تدريجي.وتابع «فضلًا عن إنشاء نوعيات جديدة من المدارس وفق النظام العالمي مثل المدارس المصرية اليابانية، ومدارس المتفوقين، وكذلك زيادة ميزانية التعليم بكافة مراحلة التعليمية»، لافتًا إلى أنه خلال عام 2020، تم إنشاء وتطوير وصيانة 157 مدرسة، بإجمالي 1543 فصلًا، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وحدة صحية، وذلك بتكلفة مالية بلغت 838 مليونًا و500 ألف جنيه.ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد مرسي، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه خلال الخطة الاستثمارية 2019- 2020، تم الانتهاء من أعمال إنشاء 89 مدرسة، لإضافة 1307 فصل دراسي جديد، وبتكلفة 625 مليون جنيه، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وكذلك إنشاء 6 مدارس جديدة بمدينة العاشر من رمضان، لإضافة 236 فصل دراسي جديد، بتكلفة 104 ملايين و500 ألف جنيه، بالإضافة للانتهاء من أعمال تطوير، وصيانة 62 مدرسة ووحدة صحية بتكلفة 109 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء 3 وحدات صحية بتكلفة 16 مليون جنيه.وأضاف مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه جارٍ تنفيذ عدد 93 مشروعًا لإنشاء وتطوير 89 مدرسة، تضم 1546 فصل دراسي، و4 إدارات تعليمية بتكلفة 679 مليونًا و600 ألف جنيه، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب.