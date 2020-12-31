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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء»: الإعداد للمرحلة الثانية من الربط الكهربائي مع السودان 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:33 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء المصري يشهد طفرة على مستوى مشروعات الربط الكهربائي الدولي بين دول الجوار الإفريقي والأسيوي والأوربي، فقد تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجاري الإعداد للمرحلة الثانية، وهي رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بتركيب أجهزة معوضات القدرة تمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات.

وأوضحت "الكهرباء"، في تقرير حول أبرز ما تم تنفيذه في القطاع خلال عام 2020، أنه جاري استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية خلال 2020، والتي جاري استكمالها لتبادل 3000 ميجاوات.

وخلال عام 2020 تم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.

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