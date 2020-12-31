من سنة ميلادك.. اعرف حظوظ الابراج الصينية لعام 2021

- برج الفأر:

- برج الثور:

- برج النمر:

- برج الهر:

- برج التنين:

- برج الثعبان:

- برج الحصان:

- برج العنزة:

- برج القرد:

- برج الديك:

- برج الكلب:

- برج الخنزير:

ستبدأ السنة الصينية الجديدة في 12 فبراير 2021 وتستمر حتى 31 يناير من عام 2022، وأوضحت لـ "الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، أبرز توقعات الأبراج الصينية لعام 2021.سنوات الميلاد: 1924، 1936، 1948، 1960، 1972، 1984، 1996، 2008، 2020.عام 2021 سيكون عام جميل على مواليد برج الفأر ستأتيهم اموال كثيرة، وسيصبح أعدائهم أصدقائهم وقد تتغير حياتهم العائلية أو العاطفية، فهذا هو عام الفرح لهم.سنوات الميلاد: 1925، 1937، 1949، 1961، 1973، 1985، 1997، 2009، 2021.عام 2021 عام ممتلئ بالعمل والمال على مواليد برج الثور الصيني وجميل لتقوية العلاقات بالعائلة أو للحب وللأصدقاء، يخوضون فيه مجالات جديدة يحصلون من خلالها على الكثير من المال.سنوات الميلاد: 1926، 1938، 1950، 1962، 1974، 1986، 1998، 2010، 2022.عام 2021 هو عام من الكذب والخداع والوعود الزائفة كما أن الآمال لن تتحقق النسبة لمواليد برج النمر الصيني سيكونوا محاطين بأصدقاء ليسوا أهلًا للثقة، وسيكون عليهم مديونيات مالية كبيرة يجب الانتباه من الوقوع في المؤامرات، وعدم الدخول في مشاريع جديدة.سنوات الميلاد: 1927، 1939، 1951، 1963، 1975، 1987، 1999، 2011، 2023.سيأتي المال لمواليد برج الهر الصيني في هذا العام بكثرة، لكن لا شك أنه عليهم القيام بمجهود للحصول عليه وقد يقومون بتغيير العقار أو ديكوره.سنوات الميلاد: 1928، 1940، 1952، 1964، 1976، 1988، 2000، 2012، 2024.عام 2021 سيمنح المال والشهرة والنجاح لمواليد برج التنين الصيني ولكن بشرط أن يكونوا أكثر واقعية ويدرسون كل خطوة يقومون بها والانتباه لأنهم سيحيط بهم قدر كبير من الناس التى لا تحب الخير لهم.سنوات الميلاد: 1929، 1941، 1953، 1965، 1977، 1989، 2001، 2013، 2025عام 2021 بالنسبة لمواليد برج الثعبان هو ان الناس سيستغلون ثقتهم ليحصلوا على أشياء ليست من حقهم فيجب ان يحذروا لكي لا يشعرون بالندم على ثقتهم بهم كما يجب ان يحاولون التقليل من مصروفاتهم الإضافية.سنوات الميلاد: 1930، 1942، 1954، 1966، 1978، 1990، 2002، 2014، 2026.هذا العام لن يدخل مواليد برج الحصان الصينى في مشاريع جديدةفعام 2021 سيكون عام من الادخار والعمل الجاد بالنسبة لهم.سنوات الميلاد: 1919، 1931، 1943، 1955، 1967، 1979، 1991، 2003، 2015، 2027.هو عام جيد بل جيد جدًا لك. ستتربع على عرش هذا العام ويلمع نجمك. ستقوم بإنجازات مهمة على كل الأصعدة المالية والاجتماعية والعملية. وستتعرف على ناس ذوي سلطة ونفوذ يساعدونك كثيرًا.(سنوات الميلاد: 1932، 1944، 1956، 1968، 1980، 1992، 2004، 2016، 2028)عام 2021 سيكون عام من الانجازات لدى مواليد برج العنزة الصيني وستزول الصعوبات منتصف العام وتتحسن أمورهم، وننصحه بالدخول في مشاريع لأنها ستكون ناجحة.سنوات الميلاد: 1933، 1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017، 2029.عام 2021 سيكون عام الطموح بالنسبة لمواليد برج الديك الصينى ولكن يجب الا يفكرون بمشاريع تفوق قدرتهم ولا يسمعون لآراء الناس لكن على العموم سيكون عام جميل يجلب مال يستطيعون ادخاره.سنوات الميلاد: 1934، 1946، 1958، 1970، 1982، 1994، 2006، 2018، 2030.هذا عام التقدم بالنسبة لمواليد برج الكلب الصيني فهم يملكون جاذبية تستقطب الآخرين، ويساعدهم ذكاؤهم ويعرفون مصلحتهم ويحاولون اقتناص الفرص وجمع المساعدات للوصول إلى الأفضل.سنوات الميلاد: 1935، 1947، 1959، 1971، 1983، 1995، 2007،2019،2031.كل المواضيع معلقة لمواليد برج الخنزير الصينى على الأقل في بداية العام، وقد تضايقهم إرباكات مادية ومعنوية لكن في النصف الثاني من العام تبدأ أمورهم بالتحسن وعلى الأصعدة كافة، ماليًا وعاطفيًا.