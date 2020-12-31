رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

من سنة ميلادك.. اعرف حظوظ الابراج الصينية لعام 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:37 م
الابراج الصينية
الابراج الصينية
سلمى بدر
طباعة
ستبدأ السنة الصينية الجديدة في 12 فبراير 2021 وتستمر حتى 31 يناير من عام 2022، وأوضحت لـ "الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، أبرز توقعات الأبراج الصينية لعام 2021.

- برج الفأر:

سنوات الميلاد: 1924، 1936، 1948، 1960، 1972، 1984، 1996، 2008، 2020.

عام 2021 سيكون عام جميل على مواليد برج الفأر ستأتيهم اموال كثيرة، وسيصبح أعدائهم أصدقائهم وقد تتغير حياتهم العائلية أو العاطفية، فهذا هو عام الفرح لهم.


- برج الثور:

سنوات الميلاد: 1925، 1937، 1949، 1961، 1973، 1985، 1997، 2009، 2021.

عام 2021 عام ممتلئ بالعمل والمال على مواليد برج الثور الصيني وجميل لتقوية العلاقات بالعائلة أو للحب وللأصدقاء، يخوضون فيه مجالات جديدة يحصلون من خلالها على الكثير من المال.

- برج النمر:

سنوات الميلاد: 1926، 1938، 1950، 1962، 1974، 1986، 1998، 2010، 2022.

عام 2021 هو عام من الكذب والخداع والوعود الزائفة كما أن الآمال لن تتحقق النسبة لمواليد برج النمر الصيني سيكونوا محاطين بأصدقاء ليسوا أهلًا للثقة، وسيكون عليهم مديونيات مالية كبيرة يجب الانتباه من الوقوع في المؤامرات، وعدم الدخول في مشاريع جديدة.

- برج الهر:

سنوات الميلاد: 1927، 1939، 1951، 1963، 1975، 1987، 1999، 2011، 2023.

سيأتي المال لمواليد برج الهر الصيني في هذا العام بكثرة، لكن لا شك أنه عليهم القيام بمجهود للحصول عليه وقد يقومون بتغيير العقار أو ديكوره.

- برج التنين:

سنوات الميلاد: 1928، 1940، 1952، 1964، 1976، 1988، 2000، 2012، 2024.
عام 2021 سيمنح المال والشهرة والنجاح لمواليد برج التنين الصيني ولكن بشرط أن يكونوا أكثر واقعية ويدرسون كل خطوة يقومون بها والانتباه لأنهم سيحيط بهم قدر كبير من الناس التى لا تحب الخير لهم.

- برج الثعبان:

سنوات الميلاد: 1929، 1941، 1953، 1965، 1977، 1989، 2001، 2013، 2025

عام 2021 بالنسبة لمواليد برج الثعبان هو ان الناس سيستغلون ثقتهم ليحصلوا على أشياء ليست من حقهم فيجب ان يحذروا لكي لا يشعرون بالندم على ثقتهم بهم كما يجب ان يحاولون التقليل من مصروفاتهم الإضافية.

- برج الحصان:

سنوات الميلاد: 1930، 1942، 1954، 1966، 1978، 1990، 2002، 2014، 2026.

هذا العام لن يدخل مواليد برج الحصان الصينى في مشاريع جديدةفعام 2021 سيكون عام من الادخار والعمل الجاد بالنسبة لهم.

- برج العنزة:

سنوات الميلاد: 1919، 1931، 1943، 1955، 1967، 1979، 1991، 2003، 2015، 2027.

هو عام جيد بل جيد جدًا لك. ستتربع على عرش هذا العام ويلمع نجمك. ستقوم بإنجازات مهمة على كل الأصعدة المالية والاجتماعية والعملية. وستتعرف على ناس ذوي سلطة ونفوذ يساعدونك كثيرًا.

- برج القرد:

(سنوات الميلاد: 1932، 1944، 1956، 1968، 1980، 1992، 2004، 2016، 2028)

عام 2021 سيكون عام من الانجازات لدى مواليد برج العنزة الصيني وستزول الصعوبات منتصف العام وتتحسن أمورهم، وننصحه بالدخول في مشاريع لأنها ستكون ناجحة.

- برج الديك:

سنوات الميلاد: 1933، 1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017، 2029.

عام 2021 سيكون عام الطموح بالنسبة لمواليد برج الديك الصينى ولكن يجب الا يفكرون بمشاريع تفوق قدرتهم ولا يسمعون لآراء الناس لكن على العموم سيكون عام جميل يجلب مال يستطيعون ادخاره.

- برج الكلب:

سنوات الميلاد: 1934، 1946، 1958، 1970، 1982، 1994، 2006، 2018، 2030.

هذا عام التقدم بالنسبة لمواليد برج الكلب الصيني فهم يملكون جاذبية تستقطب الآخرين، ويساعدهم ذكاؤهم ويعرفون مصلحتهم ويحاولون اقتناص الفرص وجمع المساعدات للوصول إلى الأفضل.

- برج الخنزير:

سنوات الميلاد: 1935، 1947، 1959، 1971، 1983، 1995، 2007،2019،2031.

كل المواضيع معلقة لمواليد برج الخنزير الصينى على الأقل في بداية العام، وقد تضايقهم إرباكات مادية ومعنوية لكن في النصف الثاني من العام تبدأ أمورهم بالتحسن وعلى الأصعدة كافة، ماليًا وعاطفيًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق