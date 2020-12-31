انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام فى دارفور ومخاوف من تجدد العنف

تنهي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) الخميس مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عامًا، ما يثير بعض المخاوف لدى السودانيين، خصوصًا بعد نشوب أحداث عنف مؤخرًا في دارفور.وقالت البعثة في بيان لها الأربعاء: "البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسميًا عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسئولية حماية المدنيين في المنطقة".واندلع نزاع دارفور عام 2003 وخلف حسب إحصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل، وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية، والتي كان أحدثها الأسبوع الماضي وأسفرت عن خمسة عشر قتيلًا.كما تسبب النزاع في تشريد 2.5 مليون شخص من قراهم، وفقًا للمنظمة.ونظم عدد من المواطنين الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة يوناميد.وفي مخيم "كلمة"، أكبر مخيمات النازحين في الإقليم الواقع غربي البلاد وقرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال محمد عبدالرحمن، وهو أحد الفارين من منازلهم جراء النزاع لوكالة "فرانس برس": "على الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارها من أجل حماية أرواح ودماء النازحي".وتساءل مندهشًا: "لماذا لا تراجع الأمم المتحدة هذا القرار طالما الإنسان في دارفور مهدد".وأكدت البعثة أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في يناير سوف يكتمل خلال ستة أشهر.وتظاهر سكان مخيم "كلمة" وهم يحملون لافتات كتب عليها: "نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد".وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلي أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيًا واقتصاديًا.وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم (الجنجويد) وقد اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب "حملة تطهير عرقى" وبعمليات اغتصاب.وأطاح الجيش بالبشير في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات ضده وفي أغسطس، وتم توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، وتشكلت حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.وفي أكتوبر، وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخيًا مع مجموعات متمردة، بينها حركات كانت تقاتل في دارفور.لكن حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور، والتي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات لم توقع على هذا الاتفاق حتى الآن.ولا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين للمجموعات المهمشة.