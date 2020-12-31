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اقتصاد

«أدنوك» الإماراتية تنفذ اتفاقية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:30 م
أحمد الشامسي
أحمد الشامسي
وكالات
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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية اليوم الخميس، عن تنفيذ اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم أن قيمة هذه الصفقة تبلغ 36.7 مليون درهم ويخضع الاستحواذ لشروط معينة تتضمن الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وتقع محطات الخدمة الجديدة في المنطقة الشرقية بالسعودية، في مناطق تخدم كل من المسافرين على الطرق السريعة والأحياء السكنية على حد سواء.

وسيتم تجديد المحطات الجديدة وفقًا لمعايير العلامة التجارية لشركة أدنوك للتوزيع، وستقدم للعملاء خدمات تزود بالوقود وبيع بالتجزئة عالية الجودة، بما في ذلك متاجر التجزئة، والتي تُمثل فرصة استثمار فريدة ومجربة كفلت النجاح الباهر للشركة في دولة الإمارات.

ووفق الوكالة، من المتوقع أن تحقق هذه العملية المزيد من القيمة لصالح الشركة، والناتجة عن زيادة هوامش ربح الوقود والنهج المتكامل لإدارة منتجات وقود التجزئة وغير المتعلقة بالوقود.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "يمثل توسعة حضورنا في المملكة العربية السعودية علامة فارقة بالنسبة لشركتنا وجزءًا من استراتيجتنا للنمو المربح، حيث ننظر إلى هذا التوسع باعتباره تطورا طبيعيا منذ أن افتتحنا أولى محطاتنا هناك في عام 2018، ونتطلع إلى أن نزيد من حضورنا بشكل كبير في السنوات القادمة".

وأضاف الشامسي: "تُعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، وتزخر السوق السعودية بالعديد من الفرص الملائمة للعديد من الشركات، وخاصة ممن لها خبرة كبيرة في قطاع الوقود كشركتنا، وهو الأمر الذي سيتيح لنا التوسع مستقبلًا، ونحن حاليًا بصدد مناقشة العديد من الفرص التي ستتيح لنا توسعة شبكتنا في المملكة".

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