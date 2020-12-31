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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحصيل 705 آلاف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:30 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات ورثة العامل "سمير.أ.ح.أ"، والذى كان يعمل لدى شركة مقاولات وبلغت 169 ألفًا و810 ريالات سعودية، أي ما يوازي 704 آلاف و711 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية المتأخرة لدى أصحاب الأعمال والشركات وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفين وإرسالها إلى ذويهم بمصر، قام المكتب بالتواصل مع إدارة مؤسسة عبدالعزيز الملحم للمقاولات للاستعلام عن مستحقات العامل "سمير.أ.ح.أ"، والذى كان يعمل بالمؤسسة وتبين أن إجمالى مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 169810 ريالا.

وأشار إلى أنه تم إصدار شيك بالمبالغ المستحقة لأمر السفير المصري بالمملكة وتم إيداعه بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض وتحويله إلى مصر لتسليمه لورثة المتوفي.

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