الصين تعتزم التعاون بشأن خام الحديد مع روسيا ومنغوليا وكازاخستان

تعتزم الصين تعزيز التعاون بشأن موارد خام الحديد مع دول تشمل روسيا ومنغوليا وكازاخستان، بحسب مسودة إرشادات من وزارة الصناعة لتطوير جودة قطاع الفولاذ.وهناك تشجيع للشركات الصينية لتسريع وتيرة تشييد مشاريع خام الحديد الكبرى في غرب إفريقيا وغرب أستراليا، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء.وسوف تدفع الحكومة من أجل شراء مشترك لخام الحديد وإنشاء نظام تسعير عادل وشفاف.وترمي الصين إلى إقامة العديد من مجموعات صناعة الحديد الضخمة بحلول 2025، ويعزى إلى أكبر خمس مصانع صلب 40% من حصة السوق.