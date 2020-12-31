براءة رامز جلال ومالك «إم بى سى» فى «الملكية الفكرية»

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حكمها في الدعوي رقم 983، ببراءة كل من رامز جلال ومالك قناة «إم بي سي»، بالاعتداء على الملكية الفكرية.وأكد دفاع المجني عليها أنه سيتم الاستئناف على الحكم أمام جنح مستأنف الاقتصادية.وكان المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح، طلبا تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني، وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، حيث قام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.وتضمنت أوراق القضية أن هيام سليم صاحبة الفكرة المكتوبة لبرنامج رامز تحت الأرض ورامز تحت الصفر وهي بذلك شريك في تأليف المصنف السمعى البصرى وقد قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 -5- 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة، ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاما بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.