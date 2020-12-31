البابا فرنسيس يركز على إدارة أموال الفاتيكان بعد سلسلة فضائح

جرد البابا فرنسيس الأول أمانة سر دولة الفاتيكان من صلاحياتها لكي يتولى إدارة الأموال بشكل مباشر، مستكملًا إصلاحًا جذريًا بسبب سلسلة من الفضائح المالية، وفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.كان التحرك لتقييد أمانة سر دولة الفاتيكان، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا العام، قد جاء في رسالة تحمل تاريخ 26 ديسمبر الجاري.وبموجب الرسالة، فإنه اعتبارًا من أول يناير، ستتولى إدارة تراث الكرسي الرسولي، التي تعادل وزارة الخزانة والبنك المركزي للفاتيكان، مهمة إدارة رأس المال والأصول العقارية لأمانة سر دولة الفاتيكان.وتبلغ أصول أمانة سر دولة الفاتيكان نحو 350 مليون يورو (430 مليون دولار)، حسبما قال مسئول كبير لوكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق من هذا الشهر.وسوف تكون إدارة تراث الكرسي الرسولي مسئولة أيضًا عن إدارة الهيئة المعروفة باسم "بنس بطرس"، التي تدير التبرعات الخيرية للبابا من جميع أنحاء العالم.