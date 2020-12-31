الإمارات تسجل 1730 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، الكشف عن 1.730 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 146.721 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 207.822 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 4 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 669 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.435 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 184.442 حالة.