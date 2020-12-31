هجوم من أهالي سفاجا على بضائع يتم إعدامها بميناء سفاجا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، فيديوهات لهجوم بعض السكان بمدينة سفاجا، على بضائع يتم إعدامها، عقب مصادرتها بميناء سفاجا طبقًا لقوانين الجمارك المصرية، ولم يسدد اصحابها ما عليها من مستحقات، وإعدامها بأحد المناطق النائية على أطراف المدينة.وظهر في الفيديو المتداول هجوم لبعض الأهالي على المواد المصادرة للحصول على بعضها أثناء عملية إعدامها، وسط النيران دون الالتزام بمعايير إعدام المواد المصادرة بمعرفة رجال الجمارك وموانئ البحرالأحمر.من جانبه، أكد مصدر بميناء سفاجا لـ«الدستور»، أن عملية إعدام المواد التي يتم مصادرتها بميناء سفاجا تتم عن طريق الجهات المختصة، مشدد على أن دخول الأهالي ومحاولة الحصول على بعض المواد أثناء إعدامها، يتم بشكل متكرر في كل مرات الإعدام التي تتم بأحد المناطق النائية بالمدينة.