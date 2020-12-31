التفتيش على 440 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالقليوبية

قالت إيمان السيد شحاتة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، إن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1759 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1740 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 6 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 18 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 951 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 286 محضرا، كما تم التفتيش على 54 منشأة يعمل بها 80 طفلا وتم تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة منها، وإجراء التفتيش على 337 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 189 محضرًا، وتم عقد 8 ندوات توعية، وبحث 74 شكوى في نفس المجال.وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 110 شكاوى، تم تسوية 15 منها وديا، وإحالة 63 للقضاء، وحفظ 4 شكاوي، ومازالت هناك 28 شكوى تحت البحث والدراسة، كما تم إصدار 7 تراخيص عمل الأجانب.وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني جاري تنفيذ دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 14 متدربة، كما تم تخريج 21 متدربًا أنهوا فترة التدريب بالوحدة، فضلًا عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 17 متدرب، وصيانة المحمول لـ13 متدرب، كما تم تخريج 6 متدربين أنهوا التدريب على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة.