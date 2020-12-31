رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الأفغانية تخلي 200 نقطة تفتيش لصالح حركة طالبان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:26 م
القوات الأفغانية
القوات الأفغانية
وكالات
طباعة
أخلت قوات الأمن الأفغانية نحو 200 نقطة تفتيش في ولاية قندهار خلال الأسابيع الأخيرة، تاركة خلفها في بعض الأحيان أسلحتها التي استولت عليها حركة طالبان، على ما أكدت مصادر رسمية عدة الخميس.

ورغم استمرار محادثات السلام منذ سبتمبر في الدوحة، إلا أن ذلك لا يحول دون وقوع اشتباكات بشكل متكرر بين الحكومة وقوات طالبان في ولاية قندهار (جنوب).

وقال حاكم ولاية قندهار حياةالله حياة لوكالة فرانس برس "انسحبت قوات الأمن الأفغانية من 193 نقطة تفتيش ومركز متقدم في مناطق زهاراي ومايواند وارغنداب وبانجواي" موضحًا أنه "جرى فصل غالبية القادة والضباط الذين أهملوا واجباتهم من الخدمة وتقديمهم أمام العدالة".

وأكد هاشم الخزاعي وهو مسؤول محلي منتخب صحّة هذه المعلومات لوكالة فرانس برس، موضحًا أنّ "قوات الأمن تركت قواعدها مخلّفة وراءها أسلحة وذخائر".

وقال الشرطي في منطقة زهاري جان محمّد لوكالة فرانس برس إن غالبيتهم كانوا جنودًا، وقد "غادروا من دون أي طلقة" مضيفًا "بات لدى طالبان الآن كل الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش وهم يستخدمونها ضدنا".

إلا أنّ وزارة الدفاع في كابول نفت صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن القوات الحكومية تتقدم في المنطقة التي تعد المعقل التاريخي لمتمردي حركة طالبان التي حكمت أفغانستان بين العامين 1996 و2001 بقبضة حديد، مطبقة الشريعة الإسلامية بتشدد.

ومنذ توقيعها اتفاقًا تاريخيًا في فبراير مع الولايات المتحدة التي تعتزم سحب كامل قواتها بحلول مايو المقبل، قللت طالبان هجماتها على المدن، إلا أنها تهاجم بشكل شبه يومي الجيش الأفغاني في المناطق الريفية.

ومن المتوقع أن تبدأ الجولة المقبلة من المحادثات التي انطلقت في الدوحة بين الحكومة وطالبان في الخامس من الشهر المقبل، بعد تعليقها قبل حوالى 3 أشهر.

وتأتي خطط استئناف المفاوضات وسط تصاعد العنف في أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة بينها كابول التي شهدت هجمات بقنابل يدوية واغتيالات تستهدف شخصيات بارزة.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق

الأعلى للآثار: مصر عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين