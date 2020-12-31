برلمانية: اعتبار 2021 عام التغطية التأمينية للعمالة المصرية قرار ممتاز

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الذي يؤكد من خلالها على أن عام 2021 هو عام التغطية التأمينية لكل العمالة المصرية، واصفه القرار بـ"الممتاز".وأكدت عطوة، خلال بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي في التوقيت الصحيح، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل، ودخول مصر في الموجة الثانية، ما أثر وبشكل سلبي على العمالة المصرية وحالة الاقتصاد ليس المحلي فقط وأنما العالمي، مُشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى دائمًا لتوفير حياة آمنة للعمال المصريين خاصة في ظل الظروف التي تواجهها البلاد.وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن عودة بعض من العمالة المصرية من الخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا ليس له أي أثر سلبى على زيادة معدلات البطالة، بل له العديد من الأثار الإيجابىة على الأداء الاقتصادى فى الوقت الحالى، خاصة وأن تم تدريب العمال في الخارج على الكفاءة والصد إلى الأزمات.