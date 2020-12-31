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مصر

«الكهرباء»: شبكة تغذية 40 ألف فدان في توشكى بـ100 مليون جنيه

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:26 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في مجال تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة لمشروعات التنمية الزراعية بجنوب الوادي بمنطقة توشكى، تم توقيع عقد لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 100 مليون جنيه.

وأوضحت "الكهرباء"، في تقرير حول أبرز ما تم تنفيذه في القطاع خلال عام 2020، أن توقيع عقد الشبكة الكهربائية بتوشكى شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والإشراف والتنفيذ والتركيبات، كأولوية عاجلة للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادي بالمنطقة بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت أمبير ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي مجال تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة لشرق العوينات، تم توقيع عقد لتوريد وتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لعملية ربط م. م. العوينات الجديدة جبل الكامل جهد 66 ك.ف. باستخدام موصلات قطاع (ACSR) 2×38050مم2 بنظام تسليم مفتاح لاستصلاح حوالي 50 ألف فدان بمنطقة جبل الكامل تنفيذًا للتكليفات الصادرة من رئاسة الجمهورية، بتكلفة إجمالية حوالى 90 مليون جنيه مصري.

وفي نفس الإطار، تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ العديد من شبكات الجهد العالي والفائق ومحطات المحولات مع توسعة محطة توشكى جهد 220 ك.ف. لتصبح جهد 500 ك.ف. والانتهاء من إنشاء الخط الكهربائي بنبان 3 توشكى 500 جهد 500 ك.ف. بطول 255 كيلو متر.لتكون جاهزة خلال الشهور القادمة لتدبير التغذية الكهربائية لمنطقتى توشكى وشرق العوينات وذلك لتلبية إحتياجات الأمن الغذائي.

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