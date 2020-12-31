محافظ المنوفية يُقرر صرف إعانة عاجلة لكفيف وزوجته

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على صرف إعانة مالية وبعض المساعدات العينية لمواطن كفيف وزوجته من ناحية مليج التابعة لمركز شبين الكوم؛ نظرًا لظروفهم الاجتماعية والصحية.جاء ذلك خلال استقباله لهم، اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.كما وجه المحافظ مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لابنهما، باعتباره العائل الوحيد للأسرة والمكونة من 3 أفراد وليس لديهم مصدر دخل يُساعدهم على تحمل أعباء الحياة اليومية.هذا وأكد المحافظ، أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، مشددًا على حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوي الظروف الإنسانية.