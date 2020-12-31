ارتفاع سعر الخام العماني لـ 50 دولارا للبرميل في فبراير

أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الخميس أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في فبراير سيرتفع 6.17 دولار للبرميل، إلى 50 دولارا للبرميل.سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير شباط من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى ديسمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محددا بخصم 0.25 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 49.75 دولار للبرميل في فبراير.