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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل رجل بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع شرطة منيابوليس

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:24 م
شرطة مدينة منيابوليس
شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية
وكالات
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قالت السلطات إن شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية، قتلت بالرصاص رجلا في تبادل لإطلاق النار خلال تفتيش مروري في الجانب الجنوبي من المدينة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وهو أول من يلقى حتفه برصاص الشرطة منذ وفاة جورج فلويد في مايو الماضي.

وكلفت السلطات مكتب التحقيقات الجنائية بالتحقيق في الواقعة، ولم تتضح حتى الآن تفاصيل بشأن هوية القتيل أو خلفيته أو عرقيته.

وقال مداريا أرادوندو، قائد شرطة منيابوليس في إفادة صحفية "كان الضباط يجرون تفتيشا مروريا للبحث عن مشتبه به، تشير الشهادات المبدئية للشهود إلى أن الهدف المقصود أطلق النار أولا على ضباط شرطة منيابوليس الذين ردوا بإطلاق النار عليه".

وأضاف أن الكاميرات الملصقة على ملابس رجال الشرطة كانت تعمل خلال الواقعة، مشيرا إلى أنه سيجري نشر تسجيل مصور، اليوم الخميس.

وتجمع محتجون أمام محطة وقود بالقرب من موقع إطلاق النار، وحثتهم السلطات على الابتعاد عن أي "ٍسلوك إجرامي مدمر".

وشهدت منيابوليس احتجاجات واسعة النطاق على عنف الشرطة والنزعة العنصرية امتدت تدريجيا إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة والعالم في أعقاب وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي أسود، في 25 مايو الماضي، بعد أن جثم رجل شرطة بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.

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