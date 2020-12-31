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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تدخل الأوقاف والشباب والرياضة بالقليوبية للصلح بين مواطن ورئيس مدينة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:24 م
الشيخ صفوت أبوالسعود
الشيخ صفوت أبوالسعود
كتب صلاح حسنى
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تدخل الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، لإتمام الصلح بين المواطن أحمد رزق الخضراوي واللواء خالد المحمدي، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر.

ترجع أحداث الواقعة، إلى يوليو الماضي، عندما تداول النشطاء فيديو لأحد مواطني شبين القناطر، ويدعى أحمد رزق محمد سالم الخضري، اتهم فيه رئيس مدينة شبين القناطر، باحتجازه في غرفة نائب رئيس المدينة مجدي البكري، والتعدي عليه بالضرب، وسبه بألفاظ خارجة، على خلفية قيام أحد أفراد أمن المجلس بمنع المواطن من الجلوس على سلم المقر عقب جلوسه للاسترخاء بعض الوقت، نظرًا لتعبه، بعد وقوفه لمدة ساعتين، بسبب الزحام الشديد والتدافع من قبل المواطنين على خزينة مجلس المدينة، لدفع رسوم جديدة التصالح، التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

من جانبه، قال أحمد رزق المواطن صاحب المشكلة: «أنا موظف بوزارة العدل، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وأحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، ومصاب بالغضروف».

وأضاف «رزق»: «لم أستطع الوقوف في طابور المواطنين الممتد أمام خزينة المجلس، فقمت بالاسترخاء على سلم المجلس، نظرا لحالتي الصحية، إلا أنني فوجئت بموظف الأمن ينهرني، ويقول لي بالحرف الواحد أثناء صعود نائب رئيس المدينة قوم من هنا، فرديت عليه: مش قايم وخليك محترم، وبعدها قال لي نائب رئيس المدينة: فيه إيه تعالى كلمني».

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