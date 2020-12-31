«المحامين»: نظر 300 تظلم من قرار الإحالة إلى الزوال

فحصت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال، برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس 300 تظلم.وقال «المكاوي»، اليوم الخميس، إن اللجنة تعكف خلال الفترة الماضية على دراسة كل ملفات التظلمات بناءً على توجيهات نقيب المحامين، وأنهت خلال الأسبوع الجاري ما يزيد على 1000 ملف، كاشفًا عن أن اللجنة تعمل بأقصى جهدها للانتهاء من نظر كل التظلمات المعروضة أمامها، والفصل فيها خلال الأسبوع المقبل.يشار إلى أن اللجنة انتهت يوم 26 ديسمبر الجاري من نظر 301 ملف من تظلمات الإعادة من الزوال، كما انتهت أمس الأربعاء من 439 ملفًا، ونشرت الكشوف عبر الموقع الرسمي للنقابة.جدير بالذكر أن نقيب المحامين شكل لجنة يوم 30 نوفمبر الماضي، برئاسة محب المكاوي وكيل النقابة، وعضوية عدد من أعضاء المجلس.