رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين»: نظر 300 تظلم من قرار الإحالة إلى الزوال

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:48 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
طباعة
فحصت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال، برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس 300 تظلم.

وقال «المكاوي»، اليوم الخميس، إن اللجنة تعكف خلال الفترة الماضية على دراسة كل ملفات التظلمات بناءً على توجيهات نقيب المحامين، وأنهت خلال الأسبوع الجاري ما يزيد على 1000 ملف، كاشفًا عن أن اللجنة تعمل بأقصى جهدها للانتهاء من نظر كل التظلمات المعروضة أمامها، والفصل فيها خلال الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن اللجنة انتهت يوم 26 ديسمبر الجاري من نظر 301 ملف من تظلمات الإعادة من الزوال، كما انتهت أمس الأربعاء من 439 ملفًا، ونشرت الكشوف عبر الموقع الرسمي للنقابة.

جدير بالذكر أن نقيب المحامين شكل لجنة يوم 30 نوفمبر الماضي، برئاسة محب المكاوي وكيل النقابة، وعضوية عدد من أعضاء المجلس.

موضوعات متعلقة

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

مدبولى للوزراء: شكاوى من عدم تخفيض الموظفين بجهاتكم.. قللوا الأعداد

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق

الأعلى للآثار: مصر عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين