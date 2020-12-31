الطب الوقائي بالقاهرة يطهر مبنى حي عابدين

واصل الطب الوقائي التابع لطب بيطري محافظة القاهرة من تطهير المباني الحكومية والمؤسسات وفقا لخطة عمله.وقام الطب الوقائي بناء على طلب من اللواء أركان حرب رئيس حي عابدين وسكرتير الحي بعمل لجان تطهير وتعقيم لمبنى الحي.وتوجهت لجنة مشكلة من الدكتورة مديحة أحمد مدير إدارة عابدين البيطرية، والدكتور خالد منير رئيس قسم الوقاية وعدد من العمال إلى مقر الحي، وتم التطهير والتعقيم لمبنى الحي بالكامل وذلك للحماية من ڤيروس كورونا.وجاءت أعمال التطهير وفقا لخطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كرونا وتنفيذ تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، باتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية لجائحة كورونا.