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منوعات

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:22 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت الحكومة الكولومبية الخميس، أنها حطمت للسنة الثانية على التوالي الرقم القياسي للكميات المتلفة من الكوكا، المادة الأولية للكوكايين، في هذا البلد الذي لا يزال متصدرا قائمة أكبر منتجي هذه المادة في العالم.

وقال الرئيس إيفان دوكي في تصريح للإعلاميين "بلغنا أعلى مستوى مسجل في كولومبيا للإتلاف اليدوي لنبات الكوكا: 1300 هكتار".

وقد تخطت هذه المساحة التي توازي مساحة مدينة لوس أنجليس الأميركية، الرقم القياسي المعلن في 2019 والذي بلغ 94 ألف هكتار.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن كولومبيا كانت تضم العام الماضي 154 ألف هكتار من المساحات المزروعة بالمخدرات، كما أنتجت 1137 طنا في الكوكايين، وهي كمية أعلى بقليل من تلك المسجلة في 2018.

وأشار دوكي إلى أن هذا العام سجل "أرقاما قياسية تاريخية" على صعيد كميات الكوكايين المضبوطة (498 طنا) وعمليات القضاء على مختبرات تصنيع المخدرات (5447).

ومنذ وصوله إلى الحكم في أغسطس 2018، جعل الرئيس الكولومبي اليميني من مكافحة الاتجار بالمخدرات أولوية له وأطلق خطة في هذا المجال ترمي إلى تقليص مساحات المزروعات غير القانونية لنبات الكوكا إلى النصف بين 2022 و2023.

ورغم تأكيدها تحقيق الأهداف المحددة حتى اليوم، لم تتخط نسبة تراجع المساحات المزروعة بالمخدرات 9% وفق الأمم المتحدة.

ويعتبر الخبراء أن مساحة المزروعات الجديدة قاربت نصف تلك التي أزيلت بالقوة.

ويعتزم دوكي أيضا استئناف عمليات الرش الجوي بالجلايفوست، في مبادرة لقيت ترحيبا من حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أرسل عسكريين إلى كولومبيا لدعم خطط مكافحة المخدرات، رغم رفض المعارضة.

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