عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تترأس لجنة تخرج دفعة جديدة من مشروع ابدأ حلمك في دفعتها الأولى بمحافظة الفيوم يوم الأحد المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.وأضاف عواض في تصريحاته لـ"الدستور"، أن المشروع يهدف إلى اكتشاف أجيال جديدة من المواهب الشابة في مجال التمثيل، وتبنيهم، ورعايتهم ليكونوا فناني المستقبل، وذلك ضمن خطط الهيئة في رعاية واكتشاف المواهب الشابة، مؤكدًا أن الوزيرة تولي اهتمامًا خاصا بالمشروع.ولفت إلى أن الهيئة تعمل في الوقت ذاته على مبادرة صنايعية مصر التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الحرف المصرية وتبنتها وزارة الثقافة، موضحًا أن المبادرة نجحت فى خلق جيل جديد من المبدعين فى مجال الحرف التراثية التى تعد أحد رموز الهوية المصرية، وتنفذ الهيئة مشروع صنايعية مصر بمحافظة الإسماعيلية والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية في الفترة من ١ يناير حتى ٧ يناير ٢٠٢١، ومن ٩ يناير حتى ٢٣ يناير ٢٠٢١م.وأوضح أن مبادرة صنايعية مصر تقبل الدارسين من سن 18 حتى 45 عاما وهي عبارة عن دورات تدريبية متكاملة لتعليم الحرف البيئية مثل التدريب على حرف الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (نقش، أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف، قشرة الخشب، والخيامية، وهي تستهدف فئة الشباب لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الحرفية الصغيرة وذلك بكافة محافظات مصر ويقوم بتدريبهم مجموعة من المتخصصين لهذه الحرف وتحدد نوعية الدورات على حسب نوعية الحرفة التي تشتهر بها المحافظة المقام بها المبادرة.